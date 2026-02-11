Dijital torbacılar AVCIyla avlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli "Avcı" projesi, dijital platformları mesken tutan zehir tacirlerini deşifre etti. Türkiye'nin yapay zekâ destekli ilk uyuşturucu operasyonunda, 14 ilde eş zamanlı baskınlarla 305 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yürütülen uyuşturucu ticareti mercek altına alındı. Şüphelilerin kapalı, davet ve referans usulü gruplar kurarak 24 saat esasına göre satış yaptığı belirlendi.

ŞİFRELİ YAZIŞMALAR

Operasyonun en dikkat çeken ayağını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı “Avcı” projesi oluşturdu. Türkiye’de bu kapsamda ilk kez kullanılan sistemle, dijital platformlardaki milyonlarca veri analiz edildi. Yapay zekâ algoritmaları sayesinde gizli kullanıcı adları, şifreli yazışma kalıpları, bot hesaplar ve sık sık değiştirilen kimlik bilgileri deşifre edildi.

3 MİLYON MESAJ İNCELENDİ

Bu kapsamda 69 Telegram grup ve kanalında toplam 3 milyon 432 bin 892 mesaj incelendi. Satıcı ve kullanıcı ayrımı yapılarak yönetici ve moderatör konumundaki şahıslar tespit edildi, uyuşturucu türlerine göre içerikler sınıflandırıldı. Silinen mesajlara erişim sağlanırken, Telegram şirketiyle yapılan yazışmalar sonucunda şüphelilere ait telefon, e-posta ve IP bilgileri elde edildi. Tespit edilen 69 grup ve kanal hakkında erişim engeli ve kapatma kararı uygulandı.

5 AY SIKI TAKİP

Çalışmalar kapsamında 21 kilit şüpheli belirlendi. 35 ilçede 257 güven alımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 346 şüpheli hakkında işlem yapılırken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.







