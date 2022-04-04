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POLİTİKA

Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu verdiği demeçte, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anahtar olarak gördüğü HDP'ye yaranmak için tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la görüşmesini 'barış ve sevgi için' diyerek savundu. Dilek İmamoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile bir araya gelmişti.

2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı farklı bir boyuta taşındı.

HDP'ye yaranma yarışında, bu kez İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıktı.

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HDP'YE SİNYAL ÇAKTI

Gazeteci Ayşe Arman'a demeçler veren Dilek İmamoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile görüşmesini, "Barış için, sevgi için adım atmanın neresi yanlış?" diyerek HDP'ye sinyal verdi.

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Başak Demirtaş - Selvi Kılıçdaroğlu - Dilek İmamoğlu
Başak Demirtaş - Selvi Kılıçdaroğlu - Dilek İmamoğlu

TEPKİ YAĞDI

Dilek İmamoğlu'nun Başak Demirtaş görüşmesine ilişkin bu sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı.

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Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş niye hapiste?

Başak Demirtaş - Dilek İmamoğlu
Başak Demirtaş - Dilek İmamoğlu

KILIÇDAROĞLU'NA KANDİL'DEN SERT ELEŞTİRİ

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yılın başında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırlamış, aynı karede görüntü vermemesi üzerine Kandil'den sert eleştiriler gelmişti.

Eleştirilerin üzerine Kılıçdaroğlu, HDP'ye boyun eğerek, "Selahattin Demirtaş niçin tutuklu?" gibi çıkışlarla gündem değiştirmişti.

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SERGİ AÇILIŞI

2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında geri durmayan İmamoğlu ise, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık ile birlikte sergi açılışına katılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi adaylık yarışında anahtar olarak gördüğü biliniyor.

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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşleri Başak Demirtaş'la buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la buluştu. Buluşmada doğum günü olan Demirtaş için pasta kesildi. Buluşmaya ev sahipliği yapan Selvi Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Bey'i de ben insan olarak çok seviyorum, kendisiyle hiç bir zaman yüz yüze gelmedim ama hani hep yüreğimiz kendisiyle.'dediği ifade edilirken, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ise 'Ekrem de ben de onun ilçe başkanlığından beri, siyaset yapan insanların birbirleriyle ailecek tanışmasını önemli buluyoruz.' diye konuştu.


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