Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil devrildi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay’da çevre yolunda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Özsoğuksu Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. 31 ASP 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Hatay
#Kaza
#Kırıkhan
