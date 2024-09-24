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Diş izi Narin'in öldüğü güne ait

Diş izi Narin'in öldüğü güne ait

04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yüksel Güran, Narin Güran, Enes Güran.
Yüksel Güran, Narin Güran, Enes Güran.

Narin Güran'ın vahşice katledilmesiyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi tamamlandı. Raporda diş izinin kimlik tanısı için elverişli olmadığı ifade edilirken ağabey Enes Güran'ın kolundaki izin, insan ısırığı ve kaybolma günü ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıkan raporda, diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi. Raporda, diş izinin gerçekleşme zamanının ise Narin'in kaybolduğu günle uyumlu olduğu da yazıldı.

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Adli Tıp 2'nci İhtisas Kurulu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı. Raporda, 8 yaşındaki kızın ağabeyi Enes Güran ile annesi Yüksel Güran'a ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri ve kalıpları fotoğraf, video ve grafilerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

GERÇEKLEŞME ZAMANI TUTUYOR

Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında kuruldaki muayene tarihi olan 27 Ağustos itibarıyla gerçekleşme zamanının 3-6 günle (21-24 Ağustos) uyumlu olduğu aktarılan raporda, anılan lezyonların mor renkli, ark (yarım daire/hilalvari) görünümlü, bütünlük arz eden kesintisiz lezyonlar olup tipik diş izlerine ait kesici kenar ve derinlik gibi belirgin morfolojik özellikler içermediği, bununla birlikte mevcut lezyonların görünümü itibarıyla insan ısırık iziyle uyumlu olabileceği ifade edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Söz konusu raporda, “Adli Tip Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlen-dirildiğinde Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak suretiyle meydana getirilmiş olabileceği ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorulduğu üzere söz konusu lezyonların ABFO (American Board of Forensic Odontology) kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği” tespitine yer verildi. Sonuç olarak eldeki tüm verilerle ağabeyinin kolundaki ısırığın "Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu" hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının oy birliğiyle mütalaa edildiği raporda kaydedildi.



#Narin Güran
#Adli Tıp
#Soruşturma

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