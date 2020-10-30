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POLİTİKA

Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ: Partimizi bırakıp geldik

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisine ve partililere yönelik eleştirileri sonrası disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disipline sevk edilmesinin ardından bir açıklama yapan Özdağ’ın, “İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ' suçlaması ve Meral Akşener’i eleştirmesi sonrası, partililerin talepleriyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
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İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


Ümit Özdağ disipline sevk edildi
GÜNDEM
Ümit Özdağ disipline sevk edildi

Özdağ, disiplin kuruluna sevk edilmesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ’ye ve Leyla Zana’ya yönelik paylaşımlarını alıntılayarak cevap verdi.

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"Partimizi bıraktık geldik ama davamızı bırakmadık"

Özdağ açıklamasında şu ifadeyi kullandı: “Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan Yardımcım" demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir." Özdağ’ın “İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık” sözleri dikkatlerden kaçmadı.

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