Disipline sevk edilen İYİ Partili Özdağ: Partimizi bırakıp geldik

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik 'FETÖ' suçlaması ve Meral Akşener’i eleştirmesi sonrası, partililerin talepleriyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Özdağ, disiplin kuruluna sevk edilmesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in FETÖ’ye ve Leyla Zana’ya yönelik paylaşımlarını alıntılayarak cevap verdi.
"Partimizi bıraktık geldik ama davamızı bırakmadık"
Özdağ açıklamasında şu ifadeyi kullandı: “Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan Yardımcım" demek için kurmadılar. İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. İYİ Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir." Özdağ’ın “İYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık” sözleri dikkatlerden kaçmadı.
Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. IYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. IYI Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir https://t.co/Cz8rObNN9Q
Türk Milliyetçileri İYİ Parti'yi bu fikirleri savunanlara "Genel Başkan yardımcım" demek için kurmadılar. IYİ Parti'ye partimizi bırakıp geldik ama davamızı bırakmadık. IYI Parti, Türk Milleti, Türk Devleti, Türk Vatanı, Türk Bayrağı diyenlerin partisidir https://t.co/Cz8rObNN9Q— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) October 29, 2020