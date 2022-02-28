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ANKARA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'yi kabul ederek Türkiye ile ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ABDnin Ankara Büyükelçisi Flakeyi kabul etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul ettiğini bildirdi.

Kıran, Flake ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

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