Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'yi kabul etti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'yi kabul ederek Türkiye ile ABD ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

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