Dışişleri Bakanı Fidan Pakistanlı mevkidaşı ile İran-ABD müzakerelerini görüştü

20:1712/04/2026, Pazar
AA
İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile ABD heyetleri arasındaki İslamabad müzakerelerini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler ele alındı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.


