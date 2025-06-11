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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Ferhan ile telefonda görüştü

19:4811/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
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İki Bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar oldu.
İki Bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan İİT 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.



#Hakan Fidan
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