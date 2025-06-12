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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile Gazze görüşmesi

23:0312/06/2025, Perşembe
IHA
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı.



#Hakan Fidan
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