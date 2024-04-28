Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan - Mustafa görüşmesinde, Gazze'de ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.