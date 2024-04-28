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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.

19:26 - 28/04/2024 Sunday
Güncelleme: 20:20 - 28/04/2024 Sunday
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan - Mustafa görüşmesinde, Gazze'de ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı.


Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile de görüşme gerçekleştirdi.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Ürdün
#Norveç
#Suudi Arabistan
#Riyad
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