Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır

"Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde, normalleşmede; neler, hangi adımların atılması gerektiği, hangi istikamette girilmesi gerektiği konusunda diyaloglar devam ediyor. Bizim inancımız; bir an önce Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya'da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan'ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik, istikrar ve kalkınma sürecinin bir an önce başlaması, bu bölgedeki diğer ülkeler için de büyük bir fırsattır.