Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır

Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Fidan, "Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan’ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Hafta sonu yapılan telefon görüşmelerinin arkasından her iki ülke de bakanlık düzeyinde değil hükümet düzeyinde açıklama yaptı. Onlara baktığımızda bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. Özellikle İsveç Başbakanının yazılı açıklamasında şu ibare var, 'İkinci Dünya Savaşından sonra en güçlü, en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz.' Bu önemli, kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organların bunu engelleyememesi bir devletin kurumları ile birlikte varoluşuyla ilgili bir takım sorunları da beraberinde getiriyor."