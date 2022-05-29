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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki: Statükonun açık bir ihlali

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de fanatik Yahudi gruplar tarafından gerçekleştirilen yürüyüş ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın nedeniyle bir açıklama yapıldı. Eylemlerin Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlali olduğunun vurgulandığı açıklamada, "İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksadaki saldırılara tepki: Statükonun açık bir ihlali
Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokasyonu

Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" için Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı. Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı attı.

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekerken gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.

Dışişleri Bakanlığından provokatif eylemlere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kudüs'ü ziyaret eden Türk kadın turist işgalci güçler tarafından gözaltına alındı
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Kudüs'ü ziyaret eden Türk kadın turist işgalci güçler tarafından gözaltına alındı
Ziyaret amacıyla Kudüs'te bulunan Türk kadın turist, Mescid-i Aksa'da işgalci İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

"ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Eylemlerin Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlali olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir.

İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz."

Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokatif yürüyüşü başladı: 'Araplara ölüm' diyerek Filistinlilere saldırdılar
FOTOĞRAF 80
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Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif \"bayrak yürüyüşü\" başladı.
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Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, Şam Kapısı bölgesine ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla geldi.
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İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre yaklaşık 25 bin Yahudi yerleşimci bu yıl \"bayrak yürüyüşüne\" katıldı.
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Yahudi yerleşimcilerden bazılarının, Filistinlilere yönelik terör saldırılarıyla gündeme gelen \"Lehava Örgütü\", \"Üçüncü Tapınak\" ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen flamalar taşıması dikkati çekti.
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Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken \"Araplara ölüm\" sloganı attı. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti.
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İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde çok sayıda barikat kurdu. Filistinlilerin bölgeye girişi engellendi.<br>İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde çok sayıda barikat kurdu.
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Filistinlilerin bölgeye girişi engellendi.<br>
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Doğu Kudüs'ün Eski Şehir yakınlarındaki Selahaddin Caddesi'nde Filistin bayrağıyla yürümeye çalışanlara sert müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.<br>
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Yerleşimciler gazetecileri \"Şirin nerede?\" diyerek sözlü taciz ettiler<br><br>Fanatik Yahudi yerleşimciler, gazetecilerin bulunduğu bölüme de saldırdı. Bazı yerleşimciler gazetecilerin bulundukları alana yabancı madde attı.
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Yerleşimcilerden bazılarının, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'ye işaretle, medyanın bulunduğu bölüme \"Şirin burada mı?\" sözleriyle sataştığı duyuldu.
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Filistinlilerden İHA ile protesto<br><br>Yahudi yerleşimci gruplar Şam Kapısı'na ulaşırken, Filistinliler de Filistin bayrağı taşıyan bir insansız hava aracı uçurdu.
Title
Filistin bayrağı asılı İHA, yerleşimcilerin üzerinde bir süre kaldıktan sonra alandan çekildi.<br><br>
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Yerleşimcilerden çevredeki Filistinlilere saldırı<br><br>Fanatik yerleşimci gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.
Title
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 40 kişi yaralandı 15'i hastanede tedavi altına alındı.<br><br>
Title
Filistin Kızılayı, yaptığı ikinci açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde bir kişinin gerçek mermiyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın Selahaddin Caddesi'nde yaşandığını belirtti.<br><br>
Title
Yürüyüşün yapılacağı alana giden yerleşimciler, çevredeki Filistinlilere saldırdı. Bazı yerleşimciler, Eski Şehir bölgesindeki esnafı darbetti ve Filistinlilere göz yaşartıcı gaz sıktı. Bir yerleşimci de silahını çekerek Filistinlilere doğrulttu.<br><br>
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Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde de fanatik Yahudilerin Filistinli yaşlı bir kadını tekmeleyerek yüzüne biber gazı sıktığı görüldü.<br><br>
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Fenalaşan kadını, Filistinli gençler ilk yardım yapmak üzere taşıyarak bölgeden uzaklaştırdı.<br><br>
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Öte yandan, görgü tanıkları Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yerleşimci bir grubun göz yaşartıcı spreylerle Filistinlilere saldırdığını bildirdi. Yerleşimcilerin, çevredeki evlere ve araçlara taş atarak zarar verdiği aktarıldı.<br><br>
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İsrail güçleri, bugün erken saatlerden itibaren Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde en az 22 Filistinliyi gözaltına almıştı.<br><br>
Title
Fanatik Yahudiler, bu sabah İsrail bayrakları açarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi buradaki Müslümanlara müdahale etmişti.<br><br>
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Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif \"bayrak yürüyüşü\" düzenliyor.
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Fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki provokatif yürüyüşü başladı: 'Araplara ölüm' diyerek Filistinlilere saldırdılar
Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" için Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı. Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı attı. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekti. Gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.

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