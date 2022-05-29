Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa'daki saldırılara tepki: Statükonun açık bir ihlali

Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" için Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı. Yerleşimci gruplardan bazıları, tepki çeken "Araplara ölüm" sloganı attı.

İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilere müdahale etmemesi dikkati çekerken gruplar, Doğu Kudüs ve Eski Şehir bölgesinde ilerlerken çevredeki Filistinlilere saldırdı.

Dışişleri Bakanlığından provokatif eylemlere ilişkin bir açıklama yapıldı.

"ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Eylemlerin Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlali olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir.

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İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz."