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Dışişleri Bakanlığından Sudan'a seyahat uyarısı: Durum kötüye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'a seyahat uyarısı yaptı. Yazılı açıklamada bulunan Bakanlık, Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Semih Bozkuş
21:42 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlara "çok zorunlu haller dışında" Sudan'a seyahat etmekten kaçınılması uyarısında bulundu.

Bakanlık, yazılı açıklamada bulunarak vatandaşlara Sudan'a ilişkin seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, " "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı belirtilen açıklamada Hartum Büyükelçiliği temas bilgileri ile Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin telefon numarası paylaşıldı.


"Çok zorunlu haller dışında Sudan'a gitmeyin"

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.Halen Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır.

Halihazırda Port Sudan'da faaliyet gösteren Hartum Büyükelçiliğimiz ile +249 90 094 2738 no'lu acil durum hattından ve embassy.khartoum@mfa.gov.tr e-posta adresinden iletişim kurmak, yahut Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'yle +90 312 292 29 29 no'lu telefon üzerinden temasa geçmek mümkündür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

"Sudan'a seyahatten kaçının"

Bakanlığın Sudan'a seyahat uyarısına ilişkin bir paylaşım da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi.

Vatandaşların "çok zorunlu haller dışında" Sudan'a seyahat etmekten kaçınması çağrısında bulunan Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığın açıkladığı bilgilere yer verdi.




#Seyahat uyarısı
#Sudan
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
#Öncü Keçeli
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