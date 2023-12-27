Dışişleri Bakanlığından Sudan'a seyahat uyarısı: Durum kötüye gidiyor

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, " "Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığı belirtilen açıklamada Hartum Büyükelçiliği temas bilgileri ile Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin telefon numarası paylaşıldı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sudan'da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Mevcut şartlar altında ve doğabilecek ihtimaller karşısında vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.Halen Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır.