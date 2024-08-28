Dışişleri Bakanlığından terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına kınama

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları sürerken siyonist katillerin kendi içerisinden hezimet itirafı geldi. İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde başarısızlığa uğrayarak parçalara ayrıldığını ifade eden İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ateşkes anlaşmasının gerçekleşmemesi durumunda Tel Aviv yönetiminin "uçurumun dibine" düşeceğini belirtti. Büyük bir hastanenin genel müdürünün son günlerde kendisine "korkunç açıklamalar" yaptığını aktaran Brik, işgalci İsrail askerlerinden sadece yüzde 10'undan azının yüz yüze çatışmada öldüğünü söyledi.