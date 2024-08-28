Dışişleri Bakanlığından terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına kınama

Katil siyonist devlet İsrail, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem, Tubas ve Cenin kentlerinde havadan ve karadan 'geniş çaplı' saldırı başlattı.
Hamas tarafından 'aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Batı Şeria topraklarını ilhak projesini uygulama girişimi olduğu' belirtildiği saldırılarda 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İşgal ordusunun havadan ve karadan gerçekleştirdiği alçak saldırılara Türkiye'den tepki gecikmedi.
"Gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınmasın şart"
Yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in yasa dışı operasyonunu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı.
Katil Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikalarının uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdit olduğu belirtilen açıklamada işgalci İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınmasının şart olduğu kaydedildi.
Terör devletini destekleyen ülkelere çağrı
"İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.
Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.
İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.
İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."