|
Gündem

Dışişleri Bakanlığından terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına kınama

Terör devleti İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırı sonucu 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Siyonist katillerin Batı Şeria topraklarını ilhak projesinin girişimi olarak nitelendirilen alçak saldırılara Türkiye'den tepki gecikmedi. Yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in yasa dışı operasyonunu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "İsrail'in uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." ifadelerine de yer verildi.

Semih Bozkuş
18:21 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:44 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Katil siyonist devlet İsrail, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem, Tubas ve Cenin kentlerinde havadan ve karadan 'geniş çaplı' saldırı başlattı.

Hamas tarafından 'aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Batı Şeria topraklarını ilhak projesini uygulama girişimi olduğu' belirtildiği saldırılarda 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İşgal ordusunun havadan ve karadan gerçekleştirdiği alçak saldırılara Türkiye'den tepki gecikmedi.

"Gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınmasın şart"

Yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in yasa dışı operasyonunu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı.

Katil Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikalarının uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdit olduğu belirtilen açıklamada işgalci İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınmasının şart olduğu kaydedildi.

Terör devletini destekleyen ülkelere çağrı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."




#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Gazze
#Saldırı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?