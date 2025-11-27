Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Papa 14. Leo ile bir görüşme gerçekleştirdi

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Papa 14. Leo ile bir görüşme gerçekleştirdi

18:3127/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları da yer aldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı.


#Safi Arpaguş
#Papa 14. Leo
#Ankara
#görüşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yatay seyirde: 27 Kasım gram ve çeyrek altın ne kadar? İslam Memiş’ten 2026 ilk çeyrek uyarısı