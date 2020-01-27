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POLİTİKA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimizde ne kadar isterseniz kalabilirsiniz

Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle camide kalan vatandaşları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camilerimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürekli açık olacak. Ne kadar isterseniz kalabilirsiniz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ali Erbaş ve depremzede çocuklar.
Ali Erbaş ve depremzede çocuklar.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremediği için camilerde kalan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Ali Erbaş ziyarette bulunduğu camide çocuklarla sohbet etti.

Ne kadar isterseniz burada kalabilirsiniz

Hacı Fetih Camisi’nde kalan vatandaşlarla sohbet eden Diyanet İşleri Başkan Erbaş, depremin hemen ardından uygun camilerin konaklama için hizmete açıldığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Deprem sonrasında içerisinde kalınmasında sıkıntısı bulunmayan tüm camilerimiz açıldı. Camilerimiz ihtiyaç olduğu sürece açık olacak. Ne kadar isterseniz buralarda kalabilirsiniz.”

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Ali Erbaş ve depremzede çocuklar.

Başkan Erbaş, caminin içerisinde yer alan taziye bölümünde de, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına taziyede bulundu. Burada vefat eden vatandaşlar için dua eden Başkan Erbaş, deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, Hacı Fetih Camisi’nde kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Depremin hemen ardından Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında da vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Elazığ ve Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler” demişti.

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