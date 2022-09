Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam dünyası da yaşanan acılardan nasibini almakta

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temasıyla düzenlenecek olan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası"nın tanıtımının yapıldığı toplantıya katıldı. Başkanlığın merkez binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada 1-7 Ekim tarihlerinin “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olduğunu hatırlatan Erbaş, bu vesileyle her yıl cami ve din hizmetlerine dikkati çekme bağlamında pek çok etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

“Mevlid-i Nebi” haftasının bu sene “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”na denk geldiğini belirten Erbaş, Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’i coşkuyla, heyecanla, muhabbetle, şuurla, tefekkürle anma ve anlamanın gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

“Diğer yandan ise onun bizlere mirası ve emaneti olan din hizmetini ve camilerimizi daha güçlü şekilde gündemimize alacağız” diyen Erbaş, camilerin işlevlerini gözden geçireceklerini ve camilere karşı sorumlulukları hatırlayıp en güzel şekilde yerine, getirmenin azmini kuşanacaklarını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının “Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Ramazan Ayı” gibi vesilelerle, önemli konuları kamuoyunun gündemine taşıdığını, bir tema belirleyerek bilgi ve farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yaptığını not düşen Erbaş, Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’in insanları hikmet ve güzel öğütle İslam’a davet ettiğini, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için mücadele ettiğini anlattı.

“Onun içindir ki her sözü, insanlara tesir etmiştir”

Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’in hayatının bütün Müslümanlar için en ideal örnek olduğunu ifade eden Erbaş, “İslam’ı insanlara anlatma ve öğretme mücadelesinde sevgili peygamberimiz, muhataplarına değer vermiş, onlara anlayabilecekleri şekilde tebliğde bulunmuş, tebliğ ettiklerini ilk önce kendisi yaşamıştır. Onun içindir ki her sözü, insanlara tesir etmiştir. Şefkati ve merhametiyle, nezaketi ve mütebessim çehresiyle, tatlı dili ve teşvik edici üslubuyla gönüllere dokunmuştur sevgili Peygamberimiz” dedi.

“Güzel söz ve nasihatle Rabbinin yoluna, İslam’a davet etmiştir”

Erbaş, şöyle devam etti:

“Onun (Hazreti Muhammed) yegane hedefi, cahiliye taassubunu ortadan kaldırarak tevhidi ikame etmek, yüreklere iman ve takva bilincini yerleştirmektir. Bunu yaparken de merhametten, nezaketten, sevgi ve saygıdan bir nebze olsun ayrılmamı, yaş, cinsiyet, makam, ırk, kabile ve benzeri hiçbir ayrımda bulunmaksızın insan onurunu merkeze almıştır. O, sevgiye, saygıya ve samimiyete dayalı bir zeminde hikmetle, güzel söz ve nasihatle Rabbinin yoluna, İslam’a davet etmiştir.”

“Belirsizliklerle dolu bu süreçte İslam dünyası da yaşanan acılardan nasibini almaktadır”

Yaşanan sıkıntılardan kurtuluş yolunun İslam olduğuna işaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bugün insanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı, kalpleri hançerleyen merhametsizlikler, aklın ve idrakin alamayacağı güç gösterileri dünyayı zindana çevirmektedir. Üzülerek ifade etmeliyim ki belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçte İslam dünyası da yaşanan acılardan, travmalardan nasibini almakta, ideoloji, mezhep ve benzeri ayrıştırıcı tartışmaların sebebiyet verdiği karmaşanın, kaosun içinde bocalamaktadır. Barışın ve huzurun simgesi olan İslam ve onun müntesipleri, ne hazindir ki günümüzde savaş, terör, kargaşa, yoksulluk ve geri kalmışlık gibi sorunlarla anılır hale gelmiştir. Bu olumsuz atmosferden kurtuluşun yegane yolu; yeniden öze dönmektir. Kur’an’ın övgüsüne mazhar olmuş Nebi (Sallallahü aleyhi ve sellem)’nin güzel ahlakını kuşanmaktır. Onun sünnetini hayat edinmektir. Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu üzere hayırlı ve örnek ümmet olma sorumluluğunun gerektirdiği gibi yaşamaktır” ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’in insanlığa takdim ettiği İslam’ın evrensel mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmaya her zamankinden daha muhtaç olunduğunu kaydeden Erbaş, “Hazreti Peygamber (Sallallahü aleyhi ve sellem), mümin şahsiyetler yetiştirmek, İslam’ın rahmet mesajlarıyla ideal bir toplum inşa etmek için camiyi merkez olarak kullanmıştır. Esasen bu tarihi hakikat, bizim hizmet anlayışımızın değişmez mihverine ve yeniden yükselişimizin en ideal çıkış noktasına işaret etmektedir” diye konuştu.

Bugün insanlara düşen sorumluluğun Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’in izinden giderek sünnetinin rehber edinmesi olduğunu söyleyen Erbaş, bu ideale katkı sunması gayesiyle hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapacaklarını kaydetti.

Vaaz, hutbe, televizyon ve radyo programları, konferanslar, sosyal medya ve diğer dijital platformlar aracılığıyla ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ teması çerçevesinde hizmetler, faaliyetler, çalışmalar yapacaklarından bahseden Erbaş, tema çerçevesinde hazırladıkları kitabı kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Vatandaşları yapacakları etkinliklere katılmaya davet eden Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesindeki etkinliklerin bütün insanlığa Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’in getirdiği üstün ahlaki ilkelerde buluşmasına vesile olmasını Allah’tan niyaz etti.

Öte yandan Erbaş, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenleneceğini açıkladı.

Bu hafta çerçevesinde yapılan yarışmalarda derece alanların ödülleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafınca takdim edildi.



OYNAT 01:14 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan TUSAŞ'a hayır duası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerini ziyaret ederek, ülkemizin geleceğine büyük katkılar sunacak projeleri yerinde inceledi.



Erbaş, yapım çalışması devam eden ve 2023 yılında göklerde olması beklenen Hürjet uçağının bir parçasına, 'Hürjet uçağımızın 18 Mart 2023'te havalarda olması için dua ediyorum. Rabbim, devletimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu eylesin' yazarak, imzasını attı.

