Gündem Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89uncu gününde PKK bir paçavradır
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde: PKK bir paçavradır

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde: PKK bir paçavradır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Anne Hüsniye Kaya "Kızımın evdeki elbiselerini kokluyorum, gece gündüz ağlıyorum. Kızım sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Devlet güçlüdür, sana zarar vermez, seni sever ve annen ile babana teslim eder" dedi. Baba Şevket Bingöl "Annelere bir çağrım var. Korkmasın, gelsin çocuklarını burada arasınlar. PKK'dan kimse korkmasın. PKK dediğin bir paçavradır. Onlardan niye korkuyorlar? Gelsinler, burada haklarını arasınlar" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde devam ediyor.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 89'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katıldığını söyledi.

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"Kızımı HDP'den istiyorum"

Kızı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini dile getiren Kaya, "Ben kızımı HDP'den istiyorum. Kızım getirilmeden burada eylem yapan bütün insanlar eylemden vazgeçse de ben vazgeçmem." dedi.

Kızı Mekiye'nin 7 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

  • "Kızımın evdeki elbiselerini kokluyorum, gece gündüz ağlıyorum. Kızım sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Devlet güçlüdür, sana zarar vermez, seni sever ve annen ile babana teslim eder. Kızım belki sizi korkutuyorlar 'devlet zarar verecek' diye hepsi yalan. Teslim olmamanız için sizi tehdit ediyorlar. Gittiğin yol ölüm yoludur, iyi bir yol değil."

Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor: Onlar üşürse biz de üşürüz
OYNAT 00:58
Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor: Onlar üşürse biz de üşürüz
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 62 gündür oturma eylemi yapan anneler, Mehmetçiğe kazak ve atkı örüyor. Evlat nöbetindeki anneler, Mehmetçiklere asker selamı göndererek, onların yanında olduklarının mesajını verdiler.

"Oturmaya devam edeceğiz"

Oturma eyleminde yer alan baba Şevket Bingöl de 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay için eyleme devam ettiğini belirterek, çocuklarını almadan nöbete son vermeyeceklerini kaydetti.

Bingöl, "89 gündür buradayız. HDP'den bir açıklama olmadı. Biz burada oturmaya devam edeceğiz. Ölene kadar bilsek çocuklarımız gelmeyecek, yine de burada oturmaya devam edeceğiz. Hiç bir alternatifi yok. Onlar beklemesinler, demesinler yarın öbür gün kalkıp gidecekler, bizim yaptığımız yanımıza kar kalacak. Öyle bir şey yok. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz."

Evlatları için yaptıkları oturma eylemine destek veren herkese teşekkür eden Bingöl, çocukları HDP aracılığıyla kaçırılan ailelere de çağrıda bulundu. Bingöl, şöyle konuştu:

  • "Destek çok, Allah razı olsun. Annelere bir çağrım var. Korkmasınlar, gelsinler çocuklarını burada arasınlar. PKK'dan kimse korkmasın. PKK dediğin bir paçavradır. Onlardan niye korkuyorlar? Gelsinler, burada haklarını arasınlar. HDP, dediğin kimdir? HDP, PKK'nın sağ koludur. HDP'den de korkmasınlar, çekinmesinler. Biz burada oturuyoruz, direniyoruz ve hakkımızı savunuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Onlar da gelsin çocuklarını istesin.

HDP, mecliste 'Kürt partisiyim' diyor. Sen Kürt partisi olamazsın. Sen Kürtleri temsil edemezsin. Sen ancak PKK'yı ve Amerika'yı temsil edersin. Madem Kürt temsilcisisin, yanımıza gel, PKK'yı kına. Bu insanların çocuklarını istiyorum, hakkını savunuyorum de. Ama onlar PKK'nın sağ kolu. Onlar burayı bırakıp gittiler. Onlar zannediyor ki biz burayı terk edeceğiz. Ölene kadar buradayız, bunda kararlıyız."

Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: Beni kız çocuklarımla tehdit ediyorlar
OYNAT 01:18
Evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer: Beni kız çocuklarımla tehdit ediyorlar
Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer, kızları üzerinden tehdit edildiğini söyledi. Biçer, 'Sürekli tehditler alıyorum. Şimdi de beni iki kız çocuğumla tehdit ediyorlar' dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.


PKK bir paçavradır

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 89'uncu gününde.
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