Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle getirsin
DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı!

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı: HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle getirsin

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evladını HDP'lilerin kaçırdığını vurgulayan Tahir Salim, "Oğlumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle getirsin. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Zümrüt ve Tahir Salim çifti de evlatlarının devlete teslim olmasını istiyor.
Zümrüt ve Tahir Salim çifti de evlatlarının devlete teslim olmasını istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Zümrüt ve Tahir Salim çifti de yaklaşık 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğulları Hamza Salim için oturma eylemine dahil oldu.

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Tahir Salim, yaptığı açıklama, 6 yıl önce yatılı Kur'an kursunda eğitim gören çocuğunun kaybolduğunu, yaptığı tüm aramalara rağmen onu bulamadığını söyledi.

6 yıl önce kaçırılan Hamza Salim.

'Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğiz'

Evladını HDP'lilerin kaçırdığını vurgulayan Salim, "Oğlumu HDP götürdü, başka kimse götürmedi. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle getirsin. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Tahir Salim, "Gel, devletin adaletine teslim ol. Gel, devlet bizim annemizdir, babamızdır. Sen niye dağa gitmişsin? 6 senedir hasretini, acını çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 98 oldu.

Gel devlete sığın

Zümrüt Salim ise Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını dile getirerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çocuğumu HDP götürdü. Çocuğumu nasıl götürdülerse aynı şekilde geri getirsinler. Biz anne ve babayız, ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Çocuğumu çok özledim. Onun yüzünden adeta deliye döndük. Gel, devlete sığın."

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