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DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 900 öğrenciye eğitim desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bilgi Evinde eğitim gören 900 ilk ve ortaokul öğrencisine çeşitli eğitim malzemesi dağıtıldı. Bilgi Evinde gerçekleştirilen törende, öğrencilerle bir süre sohbet
Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, HDP'li belediye döneminde Bilgi Evinde devam eden güzel çalışmaların sekteye uğratıldığının altının çizdi.

Haber Merkezi AA
Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu
Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu

Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir ilçesindeki Bilgi Evinde gerçekleştirilen törende, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Güzeloğlu, müzik sınıfında eğitim alan öğrencilerin mini konserini dinledikten sonra onlarla türkü söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Güzeloğlu, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal belediyecilikte, çocukları geleceğe hazırlamanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları belirtti:

"Sosyal belediyecilik anlamında kentin her köşesine, her kişisine dokunmak, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızdan başlayarak onları mutlu kılmak ve onları geleceğe hazırlamak öncelikli ve temel sorumluluğumuzdur. Her birisi bir değer olan geleceğimiz, güvencemiz ve güzelliğimiz olan çocuklarımızın okulda ve derslerinde başarılı olmaları, gerekse kültürün, sanatın, bilimin her alanında eğilim ve yönelimlerine uygun bu kurslarla kendi geleceklerine hazırlamak temel önceliğimizdir."

HDP'li belediye döneminde Bilgi Evinde devam eden güzel çalışmaların sekteye uğratıldığının altının çizen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz ne yazık ki buradaki etkinlikleri ve buradaki kazanımları yok sayan bir anlayıştan sonra tekrar çocuklarımızın bu Bilgi Eviyle buluşması, her birisinin yarı kalan eğitimleri ve destek kursları dahil müzik, kültür, sanat, satranç gibi temel olarak her birisini geleceğe hazırlayacak ve mutlu kılacak, bütün kurslarda çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün yüzlerce çocuğumuzu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evinde, bu kurslarda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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Kurslara ulaşım ve eğitim materyalleri ücretsiz

Öğrencilerle anne ve babalarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Güzeloğlu, çocukların gözlerindeki heyecanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çoğunun kurslarımıza gelmesinde, tekrar dönmesinde ulaşım hizmetini ücretsiz karşılıyoruz. Temel beceri, bilgi kitaplarını, materyallerini, çantalarını ücretsiz sunuyoruz. Anne ve babalarımızın özellikle çocuklarıyla hem ilgilenmeleri hem de sahiplenmeleri anlamında, onlara dönük yetişkin ebeveyn kursları planlıyoruz. Bir amacımız var. Oraya doğru da adım adım yaklaşıyoruz. Mutlu birey, mutlu şehir ve mutlu bir gelecek."

Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu'nun da katıldığı törende, konuşmaların ardından 900 öğrenciye çeşitli eğitim malzemesi dağıtıldı.

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