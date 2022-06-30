​Diyarbakır büyükşehir Genel Sekreteri Çiftçi çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların aileleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak amacıyla yeşil alanlar yapma ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ile birlikte yenileme çalışmaları Büyükşehir Belediyesince yapılan Devegeçidi Muhammet Recai Kutan Piknik Alanını inceledi.

Çiftçi yaptığı açıklamada, hemşehrilerimizin beklentilerini karşılayacak bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Diyarbakır’ımıza yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazandırıyoruz.” Dedi.

Daha sonra Yenişehir Fidanlık Alanı’ndaki çalışmaları denetleyen Çiftçi, alanda yüzme havuzundan biniciliğe, spor tesislerinden piknik alanlarına kadar hemşehrilerimizin tüm beklentilerini karşılayacak donatıların olacağını belirtti.

“Diyarbakır’ın hizmetindeyiz”

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Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca yapımı süren Urfa Yolu Yoncalı Kavşakta süren çalışmaları inceleyen Çiftçi, ardından Yol Yapım Altyapı Daire Başkanlığının çalışmalarını denetledi.

4.Oto Sanayi,Terkan Caddesi,Eski Mardin Yolu şantiye incelemelerini yapan Genel Sekreter Çiftçi, “Diyarbakır’ın hizmetindeyiz.” İfadelerini kullandı.