Diyarbakır'da 16 kişiyi katleden PKK'lı teröristin katliamdan önce yaptığı keşif ortaya çıktı: Saldırı günü köydeki taziyeye katılmış

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Burhan Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak bölgede keşif yaptığı gerekçeli kararda yer aldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 24 Haziran'daki karar duruşmasında Taş hakkında verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

GÜNDEM Dürümlü katliamı davası tutuklu sanığı Burhan Taş 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık, mağdur ifadeleri ve sanık savunması ile teröristler arasında gerçekleşen örgüt içi rapor ve mektuba yer verildi.

Köydeki taziyeye bir teröristle katılmış

Gerekçeli kararda tanık olarak ifadesi yer alan Z.Y, olaydan önce köyde kurulan taziyede verilen yemekte sanık Taş ile kendisine fotoğrafı gösterilen "Firaz" kod isimli terörist İzzet Yiğit'in bulunduğunu bildirdi.

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Tanık Z.Y, ifadesinde şunları kaydetti:

"Olay öncesi gündüz amcam vefat etmişti, taziye yeri köyümüz olan Tanışık köyündeydi. Taziyeye gelenlere öğlen yemeği dağıtıyorduk.Taziye yerine o gün gündüz saat 13.00-14.00 saatleri arasında sanık yanında bir kişiyle geldi. Tereddütsüz bunu biliyorum. Sanığın yanında bir kişi daha vardı. Bu kişi sanıktan daha zayıftı ve esmer tenliydi. Hafif kirli sakalı vardı, onunda bıyıkları ağzındaydı. Sanığın üzerinde lacivert yazlık bir mont vardı. Yemekten sonra onları uğurladım. Sanık ve beraberindeki patlatılan kamyona bindiler. Kamyon bildiğimiz kum taşıma işlerinde kullanılan kamyondandı. Kamyon doluydu, içerisinde mucur vardı, ben bu mucurun okulun inşaatında kullanılacağını zannettim. Sanık ve beraberindeki taziye yerinden kamyonla ayrıldıktan 5-6 saat sonra patlama oldu."

GÜNDEM PKK'nın son büyük sivil katliamı: Dürümlü

Tanık S.Y. ise sanığı tanıdığını ifade etti. Amcasının 9 Mayıs 2016'da vefat ettiğini bildiren S.Y, "Sanık yanında bir kişiyle 12 Mayıs'ta köyümüzde bulunan amcama ait taziyeye geldi. Kendi elimle yemek ikram ettim. Yemeklerini yedikten sonra oradan ayrıldılar. Yaklaşık yarım saat kadar oturdular. Sanığın yanındaki kişiyi fotoğrafının gösterilmesi halinde teşhis edebilirim." şeklinde bilgi verdi.

Gizli tanık "Kirpi"nin ifadesine de yer verilen kararda, sanık Taş'ın, teröristlerden aldığı talimatlar doğrultusunda Dürümlü köyünde patlatılan bomba yüklü araca öncülük yaptığı belirtildi.

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Suçtan kurtulmak için hiç gitmediğini belirtmişti

Kararda, sanığın patlamanın yaşandığı gün ve öncesinde Dürümlü mezrasına hiç gitmediğine dair savunmasına, tanık ifadelerinin olay günü Taş'ı taziyede gördüklerine ilişkin beyanlarından dolayı savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek, itibar edilmediği vurgulandı.

OYNAT 01:31 Diyarbakır'daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nin kırsal kesiminde bulunun Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası'nda ilk bilgilere PKK'lı teröristlerin bir araca bomba düzeneği hazırladığı sırada meydana gelen patlamada 4 kişi ölürken, yaralananlar da oldu. Patlamanın şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı. Patlamanın şiddetiyle beş metre derinliğinde otuz metre çapında çukur oluştu. BiP'te paylaş

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Sanığın örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğine dikkati çekilen kararda, örgütle arasında organik bağ kurduğu, örgütün kuruluşu, amacı, stratejileri ve eylemleri ile irtibatlı olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda şunlar yer aldı:

"Sanığın bomba yüklü araca öncülük yaptığına ilişkin örgütsel doküman içerikleri, doküman içeriklerini destekler mahiyetteki gizli tanık beyanı, HTS kayıtlarında yapılan incelemede olay anını da kapsayacak şekilde telefonunun baz sinyali vermemesi ve bu hususta önceki savunmalarında merkez Bağlar ilçesinde kıraathanede bulunduğunu beyan etmesine rağmen baz kayıtları geldikten sonra polis okuluna yakın mevkide çalıştığı için sinyal kesiciler tarafından telefonun çekmediğini ileri sürerek çelişkiye düşmüştür. Patlamanın gerçekleştiği Dürümlü mezrasında olay günü ve öncesinde bulunmadığını iddia etmesine rağmen Z.Y. ve S.Y'nin patlamadan 2-3 saat önce köydeki taziye yemeğinde gördükleri yönündeki sanığın savunmasının aksini gösterir teşhis ve beyanları dikkate alındığında cezalandırılmasına karar verilmiştir."

FOTOĞRAF 6 1966 doğumlu İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK’ya 1989’da Avrupa’dan katıldı. 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüten İsmail Nazlıkul’un, 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok terörist eylemin arkasındaki isim olduğu belirlendi. 2006-2007 yıllarında Zap kampında teröristleri eğiten, 2009’da IrakGare’de ‘HPG Basın İrtibat Merkezi’ sorumluluğu yürüten İsmail Nazlıkul 2012’de Kandil’e geçti ve PKK Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2020’de PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi oldu. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu. İçişleri Bakanlığı başına 10 milyonluk ödül koymuştu. SİNYALİ İZLEYİP BULDULAR Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda peş peşe düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’i vurdu. Teröristler paniğe kapılmış, İsmail Nazlıkul da bölgeyi terk etmişti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başladı. Ancak MİT peşindeydi. En son 25 Mayıs 2020 günü terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı yayının sinyallerini takip ederek İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti. İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO VURDU Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’lar bölgeyi yakın takibe aldı. İsmail Nazlıkul’un olası bir yer değişikliği de böylece izlenecekti. 26 Mayıs’ın ilk saatlerinde, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan Atmaca Filosu’na bağlı akıllı mühimmat yüklü F-16 savaş uçakları Kuzey Irak’a girdi. İsmail Nazlıkul’un saklandığı ev İHA’lar tarafından lazerle işaretlenmişti. Atmaca Filosu işaretlenen noktayı saat tam 03.52’de, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vurdu. İsmail Nazlıkul’la birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de etkisiz hale getirildi. Terör örgütü operasyondan sonra TSK’nın Kandil’de sivillere ait olan bir evi vurduğu yalanını ortaya attı. TSK ve MİT ortak operasyonunun duyulmasının ardından terör örgütü, evde İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiğini kabul etti. ÖRGÜTTE PANİK BAŞLADI Türkiye’nin sınırdan yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, örgütün ana karargâhının da bulunduğu bölgede düzenlediği operasyonla Nazlıkul’u etkisiz hale getirmesi örgüt içindeki paniği iyice artırdı. Terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan’ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalar ileri düzey elektronik istihbarat sistemleri tarafından kayıt altına alındı. Karayılan’ın, PKK Başkanlık ve Yürütme Konsey üyelerinden 18 üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini kabul ettiği ve örgütün tepe yönetimine yönelik operasyonları önlemek için yeni yöntemlerin bulunmasını istediği anlaşıldı. Bu kapsamda örgütün tepe yöneticilerini Kandil’in derinliklerindeki Asos ve Pencevin alanlarına kaydırdığı belirlendi. Türkiye’nin yakın takibi nedeniyle örgütün üst düzey kadrolarının gizlenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığı da istihbarat birimleri tarafından tespit edildi. Kaynaklar son operasyonla örgütten kaçışların artacağını değerlendiriyor. TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE OPERASYONLAR - 15 Ağustos 2018: TSK ve MİT tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden öldürüldü. - 21 Mart 2019: Rıza Altun ve beraberindeki üç teröriste Kandil’de MİT ve TSK ortak operasyon düzenledi. Altun ağır yaralı kurtuldu. PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu “Navdar” kod adlı Mikail Özdemir, terör örgütünün sözcüsü “Serhat Varto” kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu “Sinan Sor” kod adlı Ali Aktaş etkisiz hale getirildi. - 27 Haziran 2019: TSK ve MİT’in ortak operasyonunda Kandil Kortej virajlarında “Halmat Diyar” kod adlı terör örgütü PKKKCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. ‘AZİMLİYİZ KARARLIYIZ’ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi” denildi. İKİ TERÖRİST TESLİM OLDU Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise, operasyonlar sonrası terör örgütü PKK’dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teröristlerden birinin Suriye’deki, diğerinin ise Irak’taki terör kamplarından kaçtığı açıklandı. DEŞİFRE OPERASYONU İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye’ye geldiği tespit edilen 4 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil'in iç bölgelerinde TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA'lar tespit etti, F-16'lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu.



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Sanık, müşterek fail

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bomba yüklü araca öncülük etme şeklinde eylem sebebiyle sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 39. maddesi uyarınca "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılması talep edildiği anlatılan kararda, "Olayın diğer failleri olan örgüt mensupları ile en başından beri iştirak halinde olması, örgüt mensuplarının sevk ve idaresindeki araçla eylem planlanan noktaya seyir halinde olan patlayıcı yüklü araca, olası kontrol noktalarında yakalanmaması ve gidilecek güzergahlarda kolaylık sağlanması amacıyla bölgeyi bilme avantajını da kullanarak öncülük etmesi ve patlamadan sonra olayın asli faillerinden olduğu anlaşılan 'Dijvar' kod isimli Mehmet Barkın'ı araması dikkate alındığında sanığın suça konu eylem üzerinde tam bir fiili hakimiyet kurduğu anlaşıldığından TCK'nin 37. maddesi uyarınca 'müşterek fail' olarak cezalandırılmasına karar verilmiştir." değerlendirilmesi yer aldı.

24 Haziran'da görülen karar duruşmasında sanık Taş, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve söz konusu olaydan 16 kişinin ölmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

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