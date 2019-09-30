HDP önünde eylem yapan ailelere üniversite öğrencilerinden destek

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28’inci günde devam ederken, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde okuyan öğrenciler bir araya gelerek ailelere destek ziyaretinde bulundu.

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Ailelerle bir araya gelen öğrenciler hem ailelerin derdini dinledi hem de ailelerden nasihat aldı. Oturma eylemindeki aileler tarafından uyarılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 28’inci gününden.

İstanbul Üniversitesi'nden selam getirdiler

İstanbul Üniversitesi’nden arkadaşlarının selamlarını getirdiklerini ve sonuna kadar ailelere destek olacaklarını dile getiren üniversite öğrencisi Aleyna Kanar, ailelerle konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kanar, şu şekilde açıklamada bulundu:

"İstanbul Üniversitesinden ailelerimize destek amaçlı geliyoruz. Biz buraya temsili olarak geldik, burada görünmeyen binlerce destekçi öğrenci arkadaşlarımız var. Biz ailelerimiz evlatlarını bulana kadar her daim onların yanında ve destekçileriyiz. Buraya onları görmek ve konuşmak için geldik. Bir insanın en büyük destekçisi, yardımcısı ve arkadaşı ailesidir, hiçbir zaman böyle tuzaklara düşmemeliyiz, ailemiz her zaman yanımızda bizde onların yanındayız."

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İstanbul Üniversitesi'nden öğrenciler ailelere destek amaçlı geldi.





Ailelerin sesini duyurmak ve öğrencileri bilinçlendirmek için imza kampanyası başlattılar

Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi Uğur Bıçakdoğru, aileleri yakından takip ettiklerini ve ailelere destek olmak için imza projeleri başlattıklarını aktararak, öğrencileri teröre karşı bilinçlendirdiklerini vurguladı. Bıçakdoğru, şu şekilde açıklama yaptı:

"Burada olmamızın temel sebebi, uzun süredir buradaki annelerimizin başkaldırmasıdır. Biz süreci yakından üniversitemizde takip ediyorduk. Bizlerde onların sesini daha fazla insanlara duyurmak için 2 hafta önce çalışmaları yürüttük, imza masaları açtık. Sınıf ve yemekhanelerde duyurular yaptık, kendilerinin yalnız olmadığını Türkiye’nin 4 bir yanından duyurmaya başlamıştık. Şimdiyse arkadaşlarımızın selamını getirmek ve onların yalnız olmadığını temsil etmek için geldik.”

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Marmara Üniversitesi öğrencileri çocuklarını bekleyen ailelerle birlikte.

Annelerin çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Öğrenciler çocuklarını bekleyen ailelerle birlikte.

OYNAT 00:48 'Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynuna' HDP İl Başkanlığı önünde “Evlat Nöbeti” devam ediyor. Nöbet tutan acılı baba Süleyman Aydın: 'Çocuklarımızı dağa HDP götürüyor. HDP, PKK demektir. PKK, YPG demektir. Çocuklarımız buraya gelmeden kesinlikle bir yere gitmeyiz. Çocuklarımızın vebali HDP'li vekillerin boynunadır. BiP'te paylaş

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