Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da 'Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi

Diyarbakır’da 'Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi

21:5528/09/2025, Pazar
G: 29/09/2025, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Diyarbakır’da 'Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi
Diyarbakır’da 'Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde "Küresel Sumud Filosu"na destek için gösteri yapıldı.

Ulu Cami önünde yapılan gösteride vatandaşlar, Sumud Filosu’ndaki gemilere yapılan saldırıları kınadı. Katılımcılar adına açıklama yapan Kenan Adıgüzel, özgür halkların gücünün en canlı sembolünün Sumud Filosu olduğunu söyledi. Adıgüzel, "Sumud Filosu’nu daha önce Tunus’ta vurmuşlardı. Daha sonra 12 dron ile geçenlerde de vurdular. Halkını esir alan iktidarlar yine bu duruma sessiz kaldı. Terörist İsrail, ortağı ABD’nin senatörlerini, medyasını, Hollywood’unu sermayesiyle kontrol ederek bu vampirliği yapmaktadır. Ancak tüm insanlık bu teröristleri tanıyarak ayağa kalktı. Zulmü, vampirliği, terörist katliamları tüm dünyanın gözü önünde işleyen terörist bir şebekedir İsrail. Terörist İsrail’in en büyük sermayesi algıyla dünyayı kandırmaktır. 7 Ekim Aksa Tufanı, 107 yıllık vahşete, işgale, katliama ve teröristliğe bir baş kaldırıdır. 7 Ekim Aksa Tufanı, 100 yıllık katliamlara bir baş kaldırıdır. 1917’de İngiltere desteğinde vahşi domuz sürüleri gibi Filistin topraklarına akın eden terörist siyonistler, bu kutsal topraklarda, her yerde, her türlü terörist eylemden geri durmadılar. 1948’de ABD, İngiltere ve Haçlı Batı yöneticilerinin desteğinde Deir Yasin katliamı ve birçok katliamlarla Filistin toprakları terörist ve vampirler tarafından işgal edildi" dedi.


Grup daha sonra sloganlar atarak sessizce dağıldı.

#Diyarbakır
#Küresel Sumud Filosu
#Küresel Sumud Filosu'na destek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI 2025: 18 bin kadro için tarih belli oldu mu? Bakan Memişoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım