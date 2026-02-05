Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır Valiliği cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

Diyarbakır Valiliği cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

08:395/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Diyarbakır'da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönündeki iddialar üzerine valilik koordinesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.
Diyarbakır'da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönündeki iddialar üzerine valilik koordinesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, bazı basın organlarında çıkan 'cami hoparlöründen müzik çalındığı' iddiasını yalanlayarak sesin kaynağının yakındaki bir otomobil olduğunu açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Diyarbakır'da bir mahallede cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı yönündeki iddialar üzerine valilik koordinesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada,
"Yapılan tespitlerde, müziğin cami hoparlöründen değil, bölgede bekleyen bir araçtan yayıldığı belirlendi. Olayın herhangi bir ibadethane ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi. Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince devam ediyor. Süreç, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor"
denildi.
#Diyarbakır Valiliği
#Cami
#Hoparlör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbre aşağı yönlü! 5 Şubat Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram güncel altın alış-satış fiyatları