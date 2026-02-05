Diyarbakır Valiliği cami hoparlöründen müzik çalındığı iddiasını yalanladı

"Yapılan tespitlerde, müziğin cami hoparlöründen değil, bölgede bekleyen bir araçtan yayıldığı belirlendi. Olayın herhangi bir ibadethane ile ilgisinin bulunmadığı bildirildi. Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince devam ediyor. Süreç, kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor"