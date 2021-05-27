Diyarbakır'da eğlence mekanına 2 ayda 20'inci baskın: 26 kişiye 104 bin lira ceza

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarının "insanlığa karşı suç" oluşturduğunu belirterek böyle bir saldırganlık ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı "insanlık dışı abluka için" hiçbir haklı nedeninin olmadığını söyledi.