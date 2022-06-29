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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör' operasyonu: 6 milyon 377 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1017 personelin katılımıyla Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Narko terör operasyonunun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Diyarbakırda Eren Abluka-19 Narko Terör operasyonu: 6 milyon 377 bin kök kenevir ele geçirildi
Foto/arşiv

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde 'Eren Abluka-19 (hani/gömeç) Narko Terör' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel 50 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu;

-(6.376.945) kök kenevir bitkisi,

-(245) kg kubar esrar,

-(8400) metre sulama kablosu,

-(1) adet su motoru,

-(100) metre elektrik kablosu,

-(5) adet pil bloğu ele geçirildi.

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