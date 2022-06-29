Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör' operasyonu: 6 milyon 377 bin kök kenevir ele geçirildi

Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Harika bir iş çıkarıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Biden, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel.' ifadelerini kullandı.