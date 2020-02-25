Gündem Diyarbakırda PKKlı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi!

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak imha edildi. Sığınağın içinde yaşam malzemeleri ve esrar bulundu.

Haber Merkezi AA
107 kilogram esrar ele geçirildi.
107 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69" operasyonu başarıyla tamamlandı.

'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi
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'Kapan-4 Mava'da 41 sığınak ve mağara imha edildi

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan, toprak altında kalas kullanılarak yapılan 3 metre derinliğinde, 40 metrekare büyüklüğünde, tek girişi, 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan sığınak tespit edildi.

Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 11 pil bloğu, 8 pil, biri sanayi tipi olmak üzere 5 tüp, 200 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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'Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, arazide, çalılar ve kayalıklar arasına jelikan bidonlara gizlenmiş 107 kilogram esrar ele geçirildi.

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