Gündem Diyarbakırda savaşçı figürlü heykel ele geçirildi Biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da savaşçı figürlü heykel ele geçirildi: Biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da savaşçı figürlü heykel ele geçirildi: Biri muhtar 10 kişi suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, siyah renk örtüye sarılı 10 santimetre çapında, 51 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi. Tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi, gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen tarihi eser
Ele geçirilen tarihi eser

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarihi eseri satmaya çalışan biri muhtar 10 kişi, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Silvan ilçesinin Erikyazı muhtarı C.E'nin elinde bulundurduğu ve Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği heykeli satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde etti.

AA
Operasyonda biri muhtar, 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı: Operasyonda çok sayıda eser ele geçirildi
GÜNDEM
Konya'da tarihi eserlere müşteri ararken yakalandı: Operasyonda çok sayıda eser ele geçirildi

İlçe merkezinde 28 Ocak'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda, muhtar C.E. ile O.E, A.E, S.T, Y.T, H.T, H.D, H.G, R.B. ve K.T. tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

C.E'nin üzerinde yapılan aramada, siyah renk örtüye sarılı 10 santimetre çapında, 51 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç, diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.

Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

AA
Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

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