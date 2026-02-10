Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

00:3710/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Saldırıda kullanılan tabanca boş arazide bulundu.
Saldırıda kullanılan tabanca boş arazide bulundu.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Saldırının ardından olay yerinde tabanca bulunurken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi’nde seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan O.B. (29) ağır yaralandı. Yaralı genç yakında bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken, saldırıda kullanılan tabanca boş bir arazide bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Diyarbakır
#Kayapınar
#Silah
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 26.3 güncellemesi ne zaman yayınlanacak, hangi iPhone’lar alacak? İşte yenilikler ve uyumlu iPhone’lar