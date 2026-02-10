Diyarbakır’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi’nde seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan O.B. (29) ağır yaralandı. Yaralı genç yakında bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken, saldırıda kullanılan tabanca boş bir arazide bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.