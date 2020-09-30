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Gündem Diyarbakırda terör soruşturması HDPlilerinde bulunduğu 17 şüpheliden 14ü yakalandı
POLİTİKA

Diyarbakır'da terör soruşturması: HDP'lilerinde bulunduğu 17 şüpheliden 14'ü yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Operasyonda, aralarında Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

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Diğer 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.

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