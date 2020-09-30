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Gündem Diyarbakırda terörün finansı uyuşturucuya büyük darbe vuruldu
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terörün finansı uyuşturucuya büyük darbe vuruldu

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana yürütülen çalışmada 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri bulundu.

Haber Merkezi AA
Daha önce de Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirilmişti.
Daha önce de Diyarbakır'da 669 kilo 60 gram esrar, 510 bin kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana yürütülen çalışma sonucu 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

  • İl Jandarma Komutanlığından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında 29 Eylül'de icrasına başlanan operasyonda istihbari çalışmalar sonucu önceden tespit edilen noktalarda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri bulundu.

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.
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Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan, 100'i operasyonel tim olan bin 495 kişilik personel görev alıyor.
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Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi; 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
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Ayrıca çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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'Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da, bin 495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.

Toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olundu

İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
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Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

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