Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki kadın terörist tutuklandı

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Pençe operasyonlarını sürdüren ve Hakurk’un kalbine giren komandolar, 17 mağarayı imha etti. Bu mağaralardan birinde, teröristlerin havadan saldırı amacıyla kullanmayı planladığı bir de para motor bulundu. Sırtta taşınan bir motor, büyük bir pervane ve yamaç paraşütü ile uçabilen hafif hava aracı olan paramotor, neredeyse bir sırt çantasına sığabiliyor.