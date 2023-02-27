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Diyarbakır'da yarışan iki otomobil park halindeki dört otomobile çarptı

Diyarbakır'da yarışan iki otomobilin karıştığı kazada park halindeki dört otomobil de zarar gördü Kazada beş kişi yaralandı.

00:06 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Diyarbakır'da yarışan iki otomobil park halindeki dört otomobile çarptı.

Diyarbakır'da yarışan iki otomobil park halindeki dört otomobile çarptı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki otomobil cadde üzerinde yarıştı.

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi yarışan otomobillerden olmak üzere, 33 ADV 564, 34 DDM 877, 34 ANC 719, 34 RM 6928, 06 CUY 608 ve 34 YS 2710 plakalı toplam altı otomobil hasar gördü.


Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı.


Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Diyarbakır
#Kaza
#Yarış
2 saat önce
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Diyarbakır'da yarışan iki otomobil park halindeki dört otomobile çarptı
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