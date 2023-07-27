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Diyarbakır'da 250 kaçak göçmen yakalandı: 23 organizatör tutuklandı

Türkiye genelinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor. Diyarbakır'da yılın ilk 6 ayında 250 kaçak göçmen yakalandı, 23 organizatör de tutuklandı.

13:51 . 27/07/2023 الخميس
DHA
İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerle ilgili denetimleri artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlerle ilgili denetimleri artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sıklaştırdı.



Uzman polislerden oluşan ekipler, alınan önlemlerle Elazığ, Şanlıurfa ve Silvan kara yollarında uygulama yapıyor. Araçları tek tek arayan ekipler, gece görüş ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da kente giriş ve çıkışları izliyor.



Polis ekipleri, yılın ilk 6 ayında farklı ülkelerden gelen 250 kaçak göçmeni yakaladı ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürdü. Ekiplerin bir diğer çalışması ise kaçak göçmenleri organize edenlere yönelik oldu. Ekiplerin hem kırsal hem de kent merkezindeki adreslere yaptıkları operasyonlarda 23 organizatör yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




#Diyarbakır
#kaçak göçmen
#organizatör
#emniyet
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