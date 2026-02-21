Yeni Şafak
DMM'den 'Gereksiz platin takıldı' iddialarına açıklama

18:3521/02/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. DMM yaptığı açıklamada, "Söz konusu hususlara ilişkin Sağlık Bakanlığı konuyu 2024'te sonuçlandırıp ceza uygulamıştır, eski bir sürecin çarpıtılarak sunulması kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir manipülasyondur." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair iddiaların 2024 yılına ait olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair paylaşımların çarpıtılarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen inceleme başlatılmış; yürütülen soruşturmalar kapsamında da ilgililer hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanmıştır. Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır. Tamamlanmış bir sürecin çarpıtılarak yeniden servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyondur"
denildi.


