Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklama: Sınamalardan başarıyla çıktık

DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklama: Sınamalardan başarıyla çıktık

18:547/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya ve bazı mecralarda Azerbaycan’a yönelik eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan’ın geçmişte olduğu gibi sınamalardan başarıyla çıktığı vurgulanarak kamuoyunun dezenformasyonlara karşı dikkatli olması istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan, Türkiye ve Azerbaycan ilişkileriyle sosyal medya ve bazı mecralarda Azerbaycan'a yönelik eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderler seviyesinde öncülük ettiği ikili ilişkiler, her düzeyde 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla yürütülmektedir. Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması, kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."


#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Türkiye
#Azerbaycan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadınlar günü mesajları: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tebrik ve kutlama mesajı