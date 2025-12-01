Yeni Şafak
Doğa yürüyüşünde yüksekten kayalık bölgeye düştüler: 1 ölü 1 yaralı

1/12/2025, Pazartesi
DHA
Kayalıklara düşen 16 yaşındaki Şahin Öztop, hayatını kaybetti
Bursa'da okul arkadaşlarıyla yürüyüş yapmaya giden Şahin Öztop ile Alperen N., yağış nedeniyle kayganlaşan bölgede 3 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. 2 saatlik çalışmanın ardından kayıp iki gence ulaşıldı. Yaralılardan Alperen N. hastaneye kaldırılırken, Şahin Öztop bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da ormanda doğa yürüyüşü sırasında yüksekten kayalık alana düşen Şahin Öztop (16) ile Alperen N. (16) yaralandı. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri tarafından hastaneye götürülen çocuklardan Öztop, hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ne gelen aynı yaştaki okul arkadaşları Şahin Öztop ile Alperen N., doğa yürüyüşü yapmak üzere ormana girdi. Bir süre yürüyüş yapan iki arkadaş, Kanlı Göl mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan bölgede yaklaşık 3 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Başını kayaya vuran Şahin Öztop ve Alperen N. yaralandı. Alperen N.'nin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekip, yaralılara ulaşmak için çalışma başlattı. Araziye çıkan ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yaralılara ulaştı.

Ekipler, bilinci kapalı olan Şahin Öztop ile Alperen K.’yı, ilk müdahalenin ardından yerleşim alanına indirdi. Yaralılar, burada bekleyen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin Öztop, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alperen N.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





