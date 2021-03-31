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TRABZON

Doktora oksijen tüplü saldırıda karar: Saldırgan hasta yakınına 5 yıl hapis cezası

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç ile hemşire ve güvenlik görevlisine saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İhsan Aydın (35), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Doktora oksijen tüplü saldırıda karar: Saldırgan hasta yakınına 5 yıl hapis cezası
İhsan Aydın

Olay, geçen yıl 26 Nisan günü, Kalkınma Mahallesi'ndeki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise acil serviste görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınlarından bazıları camları kırıp, oksijen tüpüyle acil serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç, hemşire Merve Aydın ve güvenlik görevlisi Gökhan Bezan'a saldırdı. Saldırganlar, özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU


Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Aydın hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yapılan yargılama sonunda tutuksuz sanık İhsan Aydın, 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan beraat ettirilirken, 'kamu malına zarar verme' suçundan 5 ay, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 5 ay, 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Türkiye Acil Tıp Derneği vekili Avukat Gonca Karakaptan, "Sağlık çalışanlarına karşı bu düşmanca tavırları görmek, duymak gerçekten çok üzücü. Sanık hakkında adil ve caydırıcı bir karar verildiğine inanıyorum. Derneğimiz dava süreci boyunca Esra hanımı yalnız bırakmamak için elinden geleni yaptı. Bu süreçte yanımızda olan KTÜ Acil Tıp Anabilim Dalı ve Dernek Başkanı Sayın Prof. Dr. Süleyman Türedi ile KTÜ Farabi Hastanesi’ne de teşekkür ediyorum" dedi.

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