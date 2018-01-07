Doktora şiddet affedilmedi

Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, geçtiğimiz yıllara göre arttığını ortaya koyan bir rapor hazırladı. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği hazırladığı Beyaz Kod verilerine göre, 2013’te 10 bin 715 sağlık çalışanı şiddete maruz kalırken, 2017’de bu rakam 13 bin 681 oldu. Hekime şiddet uygulayan 397 kişi için ise en az 11 ay olmak üzere hapis cezasına karar verildi.

ACİLDE KRİTİK SAAT ‘22’

Şiddetin en fazla görüldüğü sağlık kurumlarının başında devlet hastaneleri gelirken ikinci sırada Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, üçüncü sırada Aile Sağlığı Merkezleri ve dördüncü sırada 112 İstasyonları geliyor. Acil servislerde saat 22’de şiddet en üst seviyeye çıkarken, poliklinikler ile kliniklerde ise şiddet saat 10 ve 14’te görüldü. 2013’te 10 bin 715; 2014’te 11 bin 174; 2015’te 11 bin 919; 2016’da 13 bin 225 ; 2017’de ise 13 bin 681 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. 2017 yılında şiddet türünde ise 9 bin 882 sözel, 3 bin 802 sağlık çalışanı fiziksel şiddete maruz kaldı.

REKLAM

16 BİN SUÇ DUYURUSU

2017 yılında Beyaz Kod sistemine toplam 16 bin 450 tane suç duyurusunda bulunuldu. Bunlardan 11 bin 152 tanesinde soruşturma devam ederken, bin 869 tanesinde ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ gerekçesiyle karar verildi. 3 bin 427 suç duyurusunda ise iddianame hazırlanarak mahkemeye intikal ettirilirken yapılan yargılama sonucunda 876 kişi hakkında bin 235 suçtan karar verildi.

Mahkeme tarafından, 700 kişiye hakaret etmekten, 333 kişiye tehditten, 129 kişiye kasten yaralamadan ceza verildi. Bunlar arasında 459 kişiye bin 500 TL’den 11 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilirken 397 kişi için ise en az 11 ay olmak üzere hapis cezasına karar verildi. Hekimlere yapılan müracaat sayısına göre 2017’de en fazla şiddet olayının yaşandığı üç kent sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir. En az şiddet olayının yaşandığı kentler ise Hakkari, Ardahan ve Muş oldu.

REKLAM