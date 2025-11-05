Dokuz FETÖ’cü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında TÜBİTAK, ASELSAN, Türk Telekom ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın, daha önce firari olarak yakalanan Halil İbrahim A.'nın telefon ve bilgisayarlarında yapılan incelemeler sonucu genişletildiği öğrenildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI
Elde edilen şifreli metinler MİT tarafından çözümlendi. Örgütsel bulgular üzerine harekete geçen başsavcılık, 19 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. Ankara Emniyeti, dün sabah saatlerinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılırken, şifreli USB bellekler, harddiskler ve çeşitli marka telefonlara el kondu.