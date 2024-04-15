Dönüş izdihamı: Otogarlar tıklım tıklım

Bayram tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların kente dönüşleri devam ediyor. Aynı zamanda tatilini megakentte geçirenlerin, yaşadıkları şehirlere dönüşleri de sürüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle şehir dışında çıkanların dönüşü, Büyük İstanbul Otogarı'nda da yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk yaşanan noktalardan Büyük İstanbul Otogarı'nda İstanbul'a geri dönenlerin yanı sıra kentten ayrılanların da sayısının fazla olduğu gözlendi. Otogarın özellikle giriş ve çıkış noktalarında araç yoğunluğu sebebiyle trafik oluştu. Otobüs firmaları ise ihtiyacı karşılayabilmek için ek seferler düzenledi.