Bayram tatilinin 8 gününde acı bilanço: Trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaşanan kaza sonrası havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonu başladı. Yaklaşık 23 saat süren kurtarma operasyonu son kişinin de tahliye edilmesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Toplamda 184 kişi tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Operasyon sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre teleferik direğinin vidası kırıldı" ifadelerini kullandı.