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Dört ilde uyuşturucu operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

Dört ilde uyuşturucu operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

23:112/06/2026, Salı
AA
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Operasyonlar dört ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.
Operasyonlar dört ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda Siverek, Aydın, İstanbul ve Manisa’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 69 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 45’i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede Siverek, Aydın, İstanbul ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla 69 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 45'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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