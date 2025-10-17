Yeni Şafak
Dört ülkenin elçisi güven mektubu sundu

04:0017/10/2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.



