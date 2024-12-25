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Dört vekil ve 12 başkan AK Parti’ye katılacak

Dört vekil ve 12 başkan AK Parti’ye katılacak

Resul Ekrem Şahan
04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanan AK Parti’ye yeni katılımlar olacak. 12 belediye başkanı ile farklı partilerden 4 milletvekilinin AK Parti saflarına geçmesi bekleniyor. Katılımların bugünkü AK Parti Grubu’nda veya şubattaki kongrede olabileceği belirtiliyor.

8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanan AK Parti’de transferler de gündemde. Daha önce İYİ Parti’den İdris Nebi Hatipoğlu, Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel ile Yeniden Refah Partisi’nden Suat Pamukçu ile farklı partilerden 13 belediye başkanını saflarına katan AK Parti, kadrosunu yeni isimlerle genişletiyor.

ROZET TAKILACAK

Edinilen bilgilere göre 12 belediye başkanı ile farklı partilerden 4 milletvekilinin daha AK Parti’ye katılması bekleniyor. Ancak katılımların ne zaman olacağı belirsizliğini koruyor. Bugün yapılacak AK Parti Grubu’nda katılımların olabileceği belirtilirken şubatta toplanacak Büyük Kongre’de de transferlerin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

SAADET GRUBU DÜŞTÜ

AK Parti’ye olası katılıma ilişkin iddialar çoğalırken dün Gelecek Partisi’nden sürpriz bir istifa yaşandı. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti. Yamalı’nın istifasıyla Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin ortak Meclis Grubu da düştü. CHP'den 'ödünç' gelen Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap'ın katılımıyla 10 milletvekili bulunan Saadet Partisi, Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili ile ortak Ekim 2023'te 'Saadet' adı altında ortak grup oluşturmuştu.



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