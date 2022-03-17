DSÖ'den Türkiye'ye salgınla mücadeledeki başarısından dolayı ödül Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ödül takdim etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık" ifadelerini kullandı.

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