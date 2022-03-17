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DSÖ'den Türkiye'ye salgınla mücadeledeki başarısından dolayı ödül

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ödül takdim etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
DSÖden Türkiyeye salgınla mücadeledeki başarısından dolayı ödül
Hans Kluge - Fahrettin Koca

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ödül takdim edildi.

  • Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantı kapsamında Kluge ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Koca, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ bölge direktörleriyle göçün sağlık alanındaki etkilerinin azaltılmasının ele alındığı Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, Avrupa Direktörü Dr. Kluge'nin Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi sebebiyle takdim ettiği ödülü sağlık camiası adına aldık." ifadelerini kullandı.

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