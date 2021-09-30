Gündem DSP Genel Başkanı Önder Aksakal HDPyle iş birliğine giren partiyi "terör destekçisi" görüyoruz
POLİTİKA

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: HDP'yle iş birliğine giren partiyi "terör destekçisi" görüyoruz

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin terörle ve terör örgütü PKK ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemediği müddetçe, HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir partinin kendileri için 'terör destekçi' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: HDPyle iş birliğine giren partiyi terör destekçisi görüyoruz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

HDP'nin, "PKK'nın terör örgütü olmadığına dair görüşlerinde ısrarlı duruşunu sürdürdüğünü" söyleyen Aksakal, yasalar kapsamında kurulmuş, Meclis'te temsil edilen, legal bir parti olsa da HDP'nin, Türkiye'nin geleceğine ilişkin denklemlerde belirleyici bir unsur gibi değerlendirmeye alınmasının, medyanın ve siyaset kurumunun en büyük ayıbı olduğunu savundu.

"CUMHURİYET'İN HASMIDIR"

Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü: Terörle ve terör örgütü PKK ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemedikleri müddetçe, bunu sadece Türk milletine karşı değil, dünya kamuoyu nezdinde açık, net ve tatmin edici bir düzeyde beyan etmedikleri sürece, hangi seçim kulvarında olursa olsun HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir parti, bizim gözümüzde terör destekçisidir, Atatürk'ün kurduğu, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tanımladığı demokratik, laik Cumhuriyet'in bir hasmıdır.

DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı
GÜNDEM
DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı

DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı
OYNAT 00:00
DSP Genel Başkanı Aksakal: CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Millet İttifakı ve HDP arasındaki ilişkiden milletvekili transferine, pandemiyle mücadeleden yerel yönetimlerin hizmetlerine ilişkin tartışmalara kadar pek çok konu hakkında yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu. Aksakal İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilime ilişkin, 'CHP belediye sözünü tutmayınca HDP ortalığı karıştırdı' değerlendirmesinde bulundu.

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