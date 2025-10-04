Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dualarınızı eksik etmeyin

Dualarınızı eksik etmeyin

04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ersin Çelik, Nuriye Çakmak Çelik.
Ersin Çelik, Nuriye Çakmak Çelik.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in eşi Nuriye Çelik, İsrail’in alıkoyduğu aktivistler için dua ve destek istedi.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de İsrail’de tutulan aktivistler arasında. Sumud Filosu’na 1 ay önce katılan Çelik, zorlu deniz yolculuğunun ardından terör devleti İsrail’in, bulundukları tekneye müdahale etmesiyle alıkonuldu. Çelik’in eşi Nuriye Çakmak Çelik, sosyal medya hesabından “Kaçırılan yolcularımız sorgularının ardından Negev Çölü’nde bulunan Mısır sınırına yakın Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmişler” bilgisini verdi. Kötü muameleden endişe etmediğini belirten Çelik, kendilerini belirsizliğin yorduğunu söyledi. Çelik, mesajında “Duanızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.



#Sumud Filosu
#Ersin Çelik
#Nuriye Çakmak Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler