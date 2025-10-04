Dualarınızı eksik etmeyin

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in eşi Nuriye Çelik, İsrail’in alıkoyduğu aktivistler için dua ve destek istedi.
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de İsrail’de tutulan aktivistler arasında. Sumud Filosu’na 1 ay önce katılan Çelik, zorlu deniz yolculuğunun ardından terör devleti İsrail’in, bulundukları tekneye müdahale etmesiyle alıkonuldu. Çelik’in eşi Nuriye Çakmak Çelik, sosyal medya hesabından “Kaçırılan yolcularımız sorgularının ardından Negev Çölü’nde bulunan Mısır sınırına yakın Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmişler” bilgisini verdi. Kötü muameleden endişe etmediğini belirten Çelik, kendilerini belirsizliğin yorduğunu söyledi. Çelik, mesajında “Duanızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.