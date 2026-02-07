Düğünlerde iğneyle takılan paradan rahatsız oldu: TBMM'ye dilekçe verdi yasal düzenleme istedi

Düğünde veya nişanda takılan takıların zarfa veya sandığa konulması dışında yapılan uygulamalara yasal yaptırım getirilmesini talep eden vatandaş, TBMM'ye dilekçesini verdi.

Antalya'da yaşayan ve Türk lirasının manevi değerinin düğünlerdeki takı törenlerinde yapılan yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyleyen Halit Mert, TBMM Dilekçe Komisyonu'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

Türk töresinde takı törenlerinin yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Mert, bu törenlerde Türk parasının toplu iğneyle asılması, bantla yapıştırılması, yere ya da havaya atılması ve dans sırasında üzerine basılması gibi uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.