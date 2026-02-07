Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düğünlerde iğneyle takılan paradan rahatsız oldu: TBMM'ye dilekçe verdi yasal düzenleme istedi

Düğünlerde iğneyle takılan paradan rahatsız oldu: TBMM'ye dilekçe verdi yasal düzenleme istedi

10:577/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Halil Mert
Halil Mert

Antalya'da 'Düğünlerde Türk parasının zarar gördüğünü' söyleyen bir vatandaş, TBMM'ye dilekçe verdi. Halil Mert isimli şahıs, Türk lirasının bu şekilde zarar görmesinin önlenmesi amacıyla TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu.

Düğünde veya nişanda takılan takıların zarfa veya sandığa konulması dışında yapılan uygulamalara yasal yaptırım getirilmesini talep eden vatandaş, TBMM'ye dilekçesini verdi.

Antalya'da yaşayan ve Türk lirasının manevi değerinin düğünlerdeki takı törenlerinde yapılan yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyleyen Halit Mert, TBMM Dilekçe Komisyonu'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

ÜZERİNE BASILARAK ZARAR GÖRÜYOR

Türk töresinde takı törenlerinin yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Mert, bu törenlerde Türk parasının toplu iğneyle asılması, bantla yapıştırılması, yere ya da havaya atılması ve dans sırasında üzerine basılması gibi uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.



#tbmm
#yasal düzenleme
#tük parası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN: 7 Şubat 1.736 Kırıkkale Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuç isim listeleri açıklandı mı?